Twitter'dan demokrasi darbesi: Trump'a uyguladıkları sansürle ABD seçimlerini yönettiler

Sosyal medya platformu Twitter, seçimler boyunca Donald Trump'a bugüne kadar görüşmemiş bir sansür uyguladu. Twitter yaptığı hamlelerle ABD seçimlerinin önüne geçti ve kendi adına manipüle noktasında neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu.

BAHANELERLE SANSÜR UYGULADILAR

Twitter Donald Trump'a yönelik sansürlerinde neden olarak "toplumun yanlış yönlendirilmesi" ve " doğru bilgi akışı sağlamama" gibi bahaneleri ön plana çıkarsa da Biden'a yönelik açık bir propagandaya izin verdi. Dünyadaki en büyük sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter'ın bu tutumu tüm dünyada tepkiye neden oldu.

TWITTER'DAN GÖRÜLMEMİŞ ADIM

Twitter ABD Başkanı Trump'a yönelik uyguladığı sansür sonrası bir adım daha atarak Trump'ın paylaşımına cevap verdi. ABD Başkanı Trump'ın "Seçim gününden sonra gelen hiçbir oy sayılmamalı" tweetine karşılık Twitter, Trump'ın paylaşımının altına " Bazı oylar halen sayılmaya ihtiyaç duyuyor" yanıtını verdi.

UYARI ETİKETİ

Twitter seçim sürecinin başlamasından önce bile ABD Başkanı Trump'a yönelik sansürlerine başlamıştı. ABD Başkanı Trump'ın ülkedeki başkanlık seçimine yönelik yaptığı paylaşımların çoğu "tartışmalı" bilgi içerdiği gerekçesiyle "uyarı" etiketiyle sansürlendi. Twitter paylaşımların üst kısmında Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." açıklamasını ekledi.

DEMOKRASİYİ YÖNETMEYE KALKTILAR

Twitter adeta uyguladığı sansür ile ABD'de yapılan demokratik seçimi kendisi yönetmeye kalktı ve bu konuda sosyal medya kullanıcılarından da yoğun tepki aldı. İşte Trump'a karşı uygulanan o sansüre sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları...

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