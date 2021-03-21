Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan (INIS) kıdemli bir subayın düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
DÜNYA İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan (INIS) kıdemli bir subay olan Muhammed Laith'in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Güvenlik kaynakları, Laith'in başkentin batısında bulunan Mansour semtinde akrabalarından birinin evinin yakınında silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü aktararak, saldırganların silahlarında susturucu takılı olduğunu belirtti.