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Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

’ın başkenti Bağdat’ta 'ndan (INIS) kıdemli bir subayın düzenlenen sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan (INIS) kıdemli bir subay olan Muhammed Laith'in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları, Laith'in başkentin batısında bulunan Mansour semtinde akrabalarından birinin evinin yakınında silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü aktararak, saldırganların silahlarında susturucu takılı olduğunu belirtti.

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