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Paşinyan açıkladı! Ermenistan 20 Haziran’da seçimlere gidecek

Son dakika haberine göre... Başbakanı Nikol sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Paşinyan açıkladı! Ermenistan 20 Haziran’da seçimlere gidecek

Başbakanı Nikol , 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı. Paşinyan ordunun hamlesini "darbe girişimi" şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı 'ı görevden almış, Cumhurbaşkanı ise Paşinyan'ın Gasparyan'ı g��revden alma kararını 2 kez reddetmişti.

Paşinyan, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bugün muhalefetteki Müreffeh Partisi lideri Gagik Tsarukyan ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, ülkedeki mevcut siyasi durumdan çıkış için en iyi yolun erken seçim olduğunun dile getirildiğini aktaran Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Armen , Benim Adımım Partisi ve Aydınlanmış Ermenistan Partisi ile yaptığımız istişareleri de göz önünde bulundurduğumuzda, Ermenistan'da erken parlamento seçimine 20 Haziran'da gidilecek." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Paşinyan ordunun hamlesini "darbe girişimi" şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almış, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden alma kararını 2 kez reddetmişti. Başbakan Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı olarak 'ı atarken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın önüne gelen yeni atama kararını geri çevirdiği duyurulmuştu. Paşinyan'ın, Sarkisyan ile görüşme gerçekleştireceği, atamak istediği Artak Davtyan hakkında Cumhurbaşkanına sunum yapacağı öğrenildi.

PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı. Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

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