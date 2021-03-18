18 Mart 2021, Perşembe
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ABD'den skandal açıklama! PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye kol kanat gerdiler

Son dakika haberleri... ABD'den HDP'nin kapatılma süreci ve 'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili skandal açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil 'deki olayları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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ABD'den skandal açıklama! PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye kol kanat gerdiler

ABD, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye destek çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'tan Ömer Gergerlioğlu açıklaması:

- "17 Mart'ta milletvekili 'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil 'deki olayları yakından takip ediyoruz" - "Türk hükümetine, Anayasada yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz"Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

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