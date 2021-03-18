ABD'den skandal açıklama! PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye kol kanat gerdiler

ABD, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye destek çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'tan Ömer Gergerlioğlu açıklaması:

- "17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz" - "Türk hükümetine, Anayasada yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz"Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.