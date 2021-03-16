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ABD'de inanılmaz kaza! Uçak otomobilin üzerine düştü

’nin eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki bir kadın ve çocuk da yaralandı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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ABD'de inanılmaz kaza! Uçak otomobilin üzerine düştü

Kaza, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü ve patlama meydan geldi.

Uçak otomobilin üzerine düştü UÇAK OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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