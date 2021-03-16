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ABD'de inanılmaz kaza! Uçak otomobilin üzerine düştü
ABD’nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki bir kadın ve çocuk da yaralandı.
Kaza, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü ve patlama meydan geldi.
ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.