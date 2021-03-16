16 Mart 2021, Salı
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Avrupa'da koronavirüs korkusu! Fransa'da yeni varyant

İngiltere'de ortaya çıkan varyantının ardından Fransa'dan da korkutan bir haber geldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni bir mutant gözlendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Avrupa'da koronavirüs korkusu! Fransa'da yeni varyant

salgınına yönelik tedavi çalışmaları devam ederken, salgında her geçen gün yeni bir varyant ortaya çıkıyor. Virüsün değişime uğraması ile oluşan yeni tür bu sefer de Fransa'nın Bretonya bölgesinde görüldü.

YENİ BİR VARYANT BULUNDU

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk analizler, yeni varyantın daha önce keşfedilenlerden daha ciddi ya da bulaşıcı olduğuna dair bir bulgu ortaya koymadı.

Yeni varyantın Lannion'daki bir hastanede bir grup vakada görüldüğü bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 4 milyon 78 binden fazla koronavirüs vakası saptandı. COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 90 bin 782'ye ulaştı.

Koronavirüs salgınında Avrupa yeni mutasyon türleri ile sarsılıyor. İngiltere mutasyonunun ardından bu sefer de Fransa'da yeni bir varyant tespit edildi.

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