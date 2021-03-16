Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı!

DEV TATBİKAT

Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye'den alınan İHA'lar tatbikat düzenledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi." denildi.