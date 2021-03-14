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SON DAKİKA HABERİ | ABD’de silahlı çatışma! Ölüler ve yaralılar var

HABERİ...’nin kentinde bir partide yaşanan arbede, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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SON DAKİKA HABERİ | ABD’de silahlı çatışma! Ölüler ve yaralılar var

Kanlı olay, ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde meydana geldi.

Park Manor semti yakınlarında bir partide çıkan kavga önce arbedeye, daha sonra da silahlı çatışmaya dönüştü.

Chicago Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri, çatışmanın çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

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