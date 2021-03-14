14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransız Belediye Başkanı Estrosi'den Sputnik V çağrısı

Fransız Belediye Başkanı Estrosi'den Sputnik V çağrısı

’nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, açıklamasında bulundu. Belediye Başkanı Estrosi, Rusya'nın geliştirdiği 'yi işaret etti.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 14.03.2021
ABONE OL
Fransız Belediye Başkanı Estrosi'den Sputnik V çağrısı

Fransa'nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını temin etmek için yetkililerden izin istedi.

Fransa'nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sputnik V aşısını temin etmek için kendisine izin verilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Estrosi, "Nice'e dünya çapında 48'den fazla ülkede kullanılan Rus aşısı olan on binlerce doz Sputnik V'yi hızlı bir şekilde temin edebilirim. Sağlık yetkililerinden bana izin vermelerini istiyorum" dedi.

Fransada son 24 saatte 20.064 vaka! FRANSA'DA SON 24 SAATTE 20.064 VAKA!
Fransada son 24 saatte Kovid-19dan... FRANSA'DA SON 24 SAATTE KOVİD-19'DAN...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA