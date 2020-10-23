AZERBAYCAN ORDUSU İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLARINDAKİ İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, Azerbaycan ordusu son 24 saatte çok sayıda bölgeyi Ermeni işgalinden kurtardı. Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında ulaşımı sağlayan kritik öneme sahip Laçın koridoruna da yaklaşılıyor. Gece boyu süren çatışmalarda Ermeni ordusu yine ağır darbeler aldı. Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yükseklikleri ele geçirdi.

Azerbaycan ordusu her geçen gün Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında ulaşımı sağlayan stratejik öneme sahip Laçın koridoruna daha da yaklaşıyor. İşgalden kurtarılan son bölgelerle Dağlık Karabağ ile İran sınırı tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Her taraftan kuşatılan, ikmal yolları kesilen Ermenistan ordusu çatışmalarda yine ağır kayıplar verdi. Azerbaycan ordusu Füzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametlerinde ilerleme sağladı,

Önemli arazi ve yükseklikler ele geçirildi. Ermenistan'ın 4 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi. Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana çok sayıda askeri unsurunu kaybeden Ermeni ordusu, savaş teçhizatı ve erzak sıkıntısı yaşamaya başladı. Ermenistan ordusu ölen askerlerinin yerine savaşacak asker de bulamıyor. Toplu kaçışların sürdüğü Ermeni ordusunda, kaybedilen askerlerin yerine sivil halktan toplanan kişiler yerleştirilmeye çalışılıyor.

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