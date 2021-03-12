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Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezip linç ettiler

Son dakika haberi... 'nın kentinde bir şahıs, yolda yürüdüğü sırada kız arkadaşının cep telefonunu çalan bisikletli hırsızı arabasıyla ezerek durdurdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezip linç ettiler

Brezilya'nın Vila Velha kentinde bulunan Itapua semtinde 26 Şubat'ta genç bir kadın yolda yürüdüğü sırada bisikletli bir hırsızın hedefi oldu.

Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezip linç ettiler

Kadının cep telefonu çalan bisikletli hırsız, kadının sevgilisi tarafından araçla ezilerek durduruldu.

Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezip linç ettiler

Çarpmanın etkisi ile yere düşen hırsız ardından yerden kalkarak kaçmaya çalıştı.

Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezip linç ettiler

Hırsızın kaçtığını gören çevredeki vatandaşlar birkaç metre sonra hırsızı tekme ve yumruklarla etkisiz hale getirdi. Hırsız daha sonra polise teslim edildi.

Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezip linç ettiler

Kimliğini açıklamayı reddeden genç kadın, saldırganın silahlı olduğunu belirterek, sevgilisinin silahı gördüğünü ve bu yüzden hırsıza araçla müdahale ettiğini öne sürdü.

Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezip linç ettiler

Polis, kadının iddia ettiği silahı ise bulamadı. Polis, saldırıların ardından hırsızı tedavi için Gloria Hastanesi Acil Servisi'ne ardından Viana Triyaj Gözetim Merkezine sevk etti.

Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezip linç ettiler

Hırsızın para cezasına çarptırıldığı ve serbest bırakıldığı bildirildi.

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