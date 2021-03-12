Dünya Sağlık Örgütü'nden bir aşıya daha acil kullanım onayı! Tek doz olarak uygulanacak

Aşıların verdiği umudun tüm ülkelere sunulması gerektiğini belirten Ghebreyesus, "Hükümetleri ve şirketleri taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyorum. Hükümetler ve şirketler, Covid-19 aşılarının dünya genelinde herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı küresel kamu malları ve krize ortak bir çözüm haline gelmesi için üretimi artırmaya yönelik ellerindeki tüm çözümleri kullanmalı" sözlerini kaydetti.