SON DAKİKA: ABD için korkutan kar uyarısı: 3 gün sürecek! 150 santimetreyi bulacak

Söz konusu eyaletlerdeki 20 milyon kişinin olumsuz hava şartları altında olacağı bildirilerek bazı bölgelerde kar kalınlığının 150 santimetreyi bulabileceği kaydedildi.

TARİHİ "KAR" YAĞIŞI

Wyoming Ulusal Meteoroloji Servisi, yavaş hareket eden hava şartlarının bölgeye son yıllardaki en fazla kar yağışını bırakabileceğine dikkati çekerek, "Şu an tahmin edilen kar yağışı toplamına göre bu kesinlikle tarihi olacak." ifadesini kullandı.