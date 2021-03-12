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SON DAKİKA: ABD için korkutan kar uyarısı: 3 gün sürecek! 150 santimetreyi bulacak

HABERİ | ’nin “Yüksek ovalar ve kayalıklar” bölgesi olarak bilinen orta kesimlerinde 3 gün boyunca hayatı olumsuz etkileyecek ciddi yağışının beklendiği belirtildi. ABD'li vatandaşlar sert kış koşulları nedeniyle marketlere akın etti ve rafları boşalttı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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SON DAKİKA: ABD için korkutan kar uyarısı: 3 gün sürecek! 150 santimetreyi bulacak

, ülkenin orta batı kesiminde yer alan , , başta olmak üzere yaklaşık 6 eyaletin sert kış şartlarına maruz kalacağını duyurdu.

Söz konusu eyaletlerdeki 20 milyon kişinin olumsuz hava şartları altında olacağı bildirilerek bazı bölgelerde kalınlığının 150 santimetreyi bulabileceği kaydedildi.

TARİHİ "KAR" YAĞIŞI

, yavaş hareket eden hava şartlarının bölgeye son yıllardaki en fazla kar yağışını bırakabileceğine dikkati çekerek, "Şu an tahmin edilen toplamına göre bu kesinlikle tarihi olacak." ifadesini kullandı.

VATANDAŞLARA FLAŞ UYARI

Yerel yetkililer, vatandaşlardan trafiğe çıkmak zorunda kalmaları halinde düşük görüş koşullar��na ve olası elektrik kesintilerine yönelik hazırlıklı olmalarını istedi.

Öte yandan meteoroloji uzmanları, 'nden kuzeye doğru çıkacak nemli sıcak hava oluşumunun da , ve eyaletlerinin belli bölgelerinde hayatı tehlikeye yol açabilecek hortumlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Sert hava şartlarının iç ve güney bölgelerindeki eyaletlerde zaman zaman büyük dolu yağışına ve etrafa zarar verebilecek kuvvetli fırtınalara sebep olabileceği bildirildi.

MARKETE AKIN!

'li vatandaşlar sert kış koşulları nedeniyle marketlere akın etti ve rafları boşalttı.

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