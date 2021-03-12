DSÖ'den korkutan uyarı: Aşıların eşit dağıtımı uzun vakit alırsa insanlar ölmeye devam edecek

Bazı ülkelerin, AstraZeneca aşından iki doz alan bazı kişilerde kan pıhtılaşması görüldüğü yönündeki raporlara dayanarak aşının kullanımını askıya aldığını belirten Ghebreyesus, "Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olduğuna dair henüz bir gösterge olmadığını açıkladı. EMA'nın aşı hakkında araştırmalar sürerken kullanımına devam edilebileceğini söylediğini de belirtmek önemli" ifadelerini kullandı.

DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin aşıların güvenliğini sistematik olarak gözden geçirdiğini ifade eden Ghebreyesus, AstraZeneca aşısı hakkındaki mevcut raporları dikkatli bir şekilde değerlendirdiğini söyledi. Ghebreyesus, "DSÖ bu olayları tam olarak anladığında, bulgular ve mevcut önerilerimizde herhangi bir değişiklik olursa derhal kamuoyuna iletilecek" dedi.