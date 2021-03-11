Rum kesimini karıştıran olay! Sınıra dikenli tel çekildi

MUHALEFET TEPKİLİ

Muhalefet, Rum lider Nikos Anastasiadis'e, "KKTC ile sınırı tanıyorsunuz" suçlamasını yöneltirken, Rum İçişleri Bakanı, "Mültecilerin kullandığı yolu kapatıyoruz, BM ve AB'ye bildirdik" savunması yaptı. Hürriyet'in haberine göre; Kıbrıs'ta Türk askeri ile Rum ordusu arasında BM denetiminde "Yeşil Hat" adı verilen 180 kilometre uzunluğunda 346 kilometrekarelik ara bölge bulunuyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile belirlenen Yeşil Hattın genişliği, Türk ve Rum kesimlerine bölünmüş başkent Lefkoşa'da 3.5 metreye kadar düşüyor, ancak kent dışındaki bölgelerde genişlik 7.5 kilometreye kadar artıyor.