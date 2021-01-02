KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'e: Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmamalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Burada bir kez daha belirtmek gerekir ki Kıbrıs Türk halkı ile Rum halkının eşit kurucu ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 'Enosis'e sıçrama tahtası' ve 'ara hedef' olarak niteleyen Başpiskopos Makarios ile Rum-Yunan liderliğiydi. Bu hedefe yönelik olarak Akritas Planı hazırlanırken, Rum gizli örgütlenmesi ve silahlanması da sürüyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası da Rum liderliği tarafından ayaklar altında çiğnenirken, Anayasada Kıbrıs Türk halkına sağlanan haklar da yok edilmek isteniyordu."