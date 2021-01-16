Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis dönemin Yunanistan Başbakanı Çipras'a yönelik itirafları ortalığı karıştırdı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi Anastasiadis'in yabancılara para karşılığı AB pasaportu verilmesiyle ilgili itirafıyla çalkalanıyor. Haberi yazan gazeteci istifa etti. Peki yıllar önce dönemin Başbakanı Çipras'a yapılan itiraf Atina'da nasıl yankılandı? Rum kesiminden neler yaşanıyor. Gelişmeleri Yunanistan’da bulunan A Haber muhabiri Manolis Kostidis ve Lefkoşa'dan gazeteci Rıza Açıkgöz değerlendirdi.

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