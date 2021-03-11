Pakistan TikTok için kararını verdi

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) yetkililerinin de yer aldığı duruşmada, Hakim Kayser Raşid Han, TikTok'un ülkenin kültürel değerlerine karşı müstehcenliği yaydığına işaret ederek, uygulamaya yüklenen videoların Pakistan toplumu için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Han, TikTok'un çoğunlukla gençleri etkilediğini ve uygulamayla ilgili Peşaver'deki raporların üzücü olduğunu ifade etti.