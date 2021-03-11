11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pakistan TikTok için kararını verdi

Pakistan TikTok için kararını verdi

Pakistan, uygunsuz içerikleri barındırdığı için dünya çapında tepki çeken sosyal medya platformu için kararını verdi. Pakistan mahkemesi TikTok davasında 'yasaklama' kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
ABONE OL
Pakistan TikTok için kararını verdi

Pakistan'da mahkeme, "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle Çinli sosyal medya uygulaması 'un yasaklanmasına karar verdi.

Peşaver Yüksek Mahkemesinde, Pakistan vatandaşının TikTok'a karşı açtığı dava görüşüldü.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) yetkililerinin de yer aldığı duruşmada, Hakim Kayser Raşid Han, TikTok'un ülkenin kültürel değerlerine karşı müstehcenliği yaydığına işaret ederek, uygulamaya yüklenen videoların Pakistan toplumu için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Han, TikTok'un çoğunlukla gençleri etkilediğini ve uygulamayla ilgili Peşaver'deki raporların üzücü olduğunu ifade etti.

UYGUNSUZ İÇERİKLERE YÖNELİK ADIM ATILANA KADAR YASAKLANDI

Duruşmada, PTA Direktörü Kamran Gandapur ise söz konusu içeriklerin yasaklanmasıyla ilgili TikTok yetkililerine talep gönderdiklerini ancak henüz "olumlu cevap" alamadıklarını aktardı.

Hakim Han, TikTok'un 19 Ekim 2020'de PTA'ya verdiği "müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair teminata" atıfta bulunarak, "uygunsuz" içeriklere yönelik bir adım atılana kadar TikTok'un kapatılmasına karar verdi.

HİNDİSTAN'IN ARDINDAN TİKTOK'U YASAKLAYAN 2. ASYA ÜLKESİ

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ajans 19 Ekim 2020'de, şirketin, müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

TikTok bir can daha aldı! 'Bu son' dedi ve canına kıydı TİKTOK BİR CAN DAHA ALDI! 'BU SON' DEDİ VE CANINA KIYDI
Türkiye'de TikTok yasaklandı mı? TÜRKİYE'DE TİKTOK YASAKLANDI MI?
TikTok için yaş sınırlaması getirildi TİKTOK İÇİN YAŞ SINIRLAMASI GETİRİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA