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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'de TikTok yasaklandı mı? Türkiye'de TikTok'a yaş sınırlaması getirildi mi? Son gelişmeler... Son dakika: Türkiye'de TikTok yasaklandı mı? Türkiye'de TikTok'a yaş sınırlaması getirildi mi? Son gelişmeler...
Son dakika... Türkiye'de TikTok yasaklandı mı? Dünya genelinde en fazla kullanılan sosyal medya platformları arasında bulunan TikTok ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bazı ülkelerde uygulama için farklı kısıtlamalar alınırken, gözler uygulamanın Türkiye'de yasaklanıp yasaklanmayacağına çevrildi. Peki, Türkiye'de TikTok yasaklandı mı? Türkiye'de TikTok'a yaş sınırlaması getirildi mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.02.2021 15:22
Son dakika... TikTok yasaklanacak mı? Dünya genelinde TikTok'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Kullanıcıların video çekeren paylaşım yaptığı sosyal medya platformu TikTok bazı ülkelerde yasaklanırken, bazı ülkelerde de kısıtlama getirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Türkiye'de TikTok kullanan kullanıcılar, uygulamanın yasaklanıp yasaklanmayacağını araştırıyor. Peki, Türkiye'de TikTok yasaklandı mı? Türkiye'de TikTok'a yaş sınırlaması getirildi mi? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE'DE TİKTOK YASAKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye'de TikTok uygulamasına yasak gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce veri ihlalleri nedeniyle dünyada farklı yaptırımlar uygulanan TikTok uygulaması, bazı ülkelerde yasaklanmış bazı ülkelerde ise yaş sınırlaması getirilmişti. Türkiye'de TikTok ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
TİKTOK İÇİN YAŞ SINIRLAMASI GETİRİLDİ!
İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Salı günü yapılan yazılı açıklamada TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu.
13 YAŞIN ALTINDAKİLERİN UYGULAMASI SİLİNECEK
Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar Tiktok tarafından silinecek. Açıklamada TikTok'un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi.
İTALYANCA MODERATÖRLER İKİ KATINA ÇIKACAK
Buna göre Tiktok İtalyanca dilinde çalışan moderatörlerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemler devreye sokacak.