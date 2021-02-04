TÜRKİYE'DE TİKTOK YASAKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye'de TikTok uygulamasına yasak gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce veri ihlalleri nedeniyle dünyada farklı yaptırımlar uygulanan TikTok uygulaması, bazı ülkelerde yasaklanmış bazı ülkelerde ise yaş sınırlaması getirilmişti. Türkiye'de TikTok ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.