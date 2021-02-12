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13 Şubat 2021, Cumartesi
Haberler Galeri TikTok bir can daha aldı! 18 yaşındaki fenomen 'Bu son' dedi ve canına kıydı
TikTok bir can daha aldı! 18 yaşındaki fenomen 'Bu son' dedi ve canına kıydı
18 yaşında olan sosyal medya fenomeni, Instagram'dan yaptığı yürek yakan paylaşımın ardından canına kıydı. Bir buçuk milyondan fazla takipçisi olan genç kız hayranlarını yasa boğdu.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 06:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 06:34