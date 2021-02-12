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TikTok bir can daha aldı! 18 yaşındaki fenomen 'Bu son' dedi ve canına kıydı

18 yaşında olan sosyal medya fenomeni, Instagram'dan yaptığı yürek yakan paylaşımın ardından canına kıydı. Bir buçuk milyondan fazla takipçisi olan genç kız hayranlarını yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 12.02.2021 06:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 06:34
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TikTok bir can daha aldı! 18 yaşındaki fenomen 'Bu son' dedi ve canına kıydı

Dünyada en çok indirilen ve milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması olan TikTok'a dair kötü haberler gelmeye devam ediyor.

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TikTok bir can daha aldı! 18 yaşındaki fenomen 'Bu son' dedi ve canına kıydı

Uygulamada kullanıcılar, beğeni almak uğruna akılalmaz yöntemlere başvuruyor.

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TikTok bir can daha aldı! 18 yaşındaki fenomen 'Bu son' dedi ve canına kıydı

Gelen ölüm haberleri sosyal medya platformunu daha da tartışılır hale getiriyor.

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TikTok bir can daha aldı! 18 yaşındaki fenomen 'Bu son' dedi ve canına kıydı

18 yaşındaki fenomen "Hepinizi çok sinirlendiriyorum. Bu son paylaşımımdır" diyerek yaşamına son vermesi bu durumun son acı örneği.

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TikTok bir can daha aldı! 18 yaşındaki fenomen 'Bu son' dedi ve canına kıydı

Annesi, TikTok yıldızının Facebook hesabından yaptığı paylaşımla kızının intihar ettiğini doğruladı.