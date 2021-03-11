AP'den tarihi Carles Puigdemont kararı! Dokunulmazlıkları kaldırıldı

İspanya mahkemelerinden kaçarak Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşayan Puigdemont ve yine AP milletvekili olan iki Katalan siyasetçi hakkında parlamentoda yapılan üç ayrı oylamada, 705 sandalyeli mecliste 400'den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verdi.

İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan Puigdemont ile eski Katalonya Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması, Katalanların Belçika'dan İspanya'ya iadesinin yolunu da açabilecek.