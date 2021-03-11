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AP'den tarihi Carles Puigdemont kararı! Dokunulmazlıkları kaldırıldı

AP Mahkemesi, 'da başlattığı ayaklanmanın ardından 2017'de Belçika'ya kaçan ve iki siyasetçi hakkında kararını verdi. Carles Puigdemont ve 2 Katalan siyasetçinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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AP'den tarihi Carles Puigdemont kararı! Dokunulmazlıkları kaldırıldı

mahkemelerinden kaçarak Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşayan Puigdemont ve yine AP milletvekili olan iki Katalan siyasetçi hakkında parlamentoda yapılan üç ayrı oylamada, 705 sandalyeli mecliste 400'den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verdi.

İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan Puigdemont ile eski Katalonya Sağlık Bakanı ve eski Eğitim Bakanı 'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması, Katalanların Belçika'dan İspanya'ya iadesinin yolunu da açabilecek.

Daha önce de Puigdemont gibi Belçika'ya yerleşen Katalanların iadesini talep eden İspanya'nın, oylamadan sonra yeniden iade için girişimde bulunabileceği belirtiliyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verilen 3 Katalan milletvekili, 2019'da seçimlerini kazanarak parlamentoya girmiş ve dokunulmazlık elde etmişti.

AP'nin Yasal İşler Komitesi'nde geçen ay yapılan oylamada Katalan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için sunulan tavsiye kararına 15 lehte ve 8 aleyhte oy çıkmıştı. Bunun ardından parlamento genel kurulunda oylama yapılmıştı.

Belçika mahkemeleri, daha önce İspanya'dan Belçika'ya yerleşen bazı Katalanların iadesi için yapılan talepleri reddetmişti.

İSPANYA'DAN TEPKİLER

İspanya Dışişleri Bakanı , AP Genel Kurulu'ndaki oylama sonrasında, İspanyol yargısından kaçan ayrılıkçı üç Katalan milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararından memnun olduklarını açıkladı.

Laya, yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu, İspanyol adaletine destek veren ve 'Katalonya sorunu İspanya'da çözülmelidir' mesajı veren bir karar almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de "AP'nin kararı elbette ki İspanyol hükümetinin elini kolaylaştırıyor. AP bu kararıyla topu tekrardan İspanya'ya verdi. Şimdilik bir zaferden söz edemeyiz. Çünkü zafer, Katalonya sorunu uluslararasılaştırılmadan, diyalogla, tarafların birlikte oturduğu bir müzakere masasıyla İspanya içinde çözülürse olur" ifadelerini kullandı.

KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler 2012 yılında başlamış ve dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı 'ın öncülüğünde 9 Kasım 2014'te yasa dışı ilk bağımsızlık yanlısı halk oylaması yapılmıştı.

Ardından, 12 Ocak 2016-28 Ekim 2017 arasında Katalonya özerk hükümet başkanı olarak görev yapan 'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de 'nin iptal kararına rağmen "yasa dışı" bağımsızlık referandumu gerçekleşmişti.

İspanya Senatosu'nda anayasaya dayanarak alınan kararla Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti. Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk etmişti.

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