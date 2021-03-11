BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Dünya 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izliyor

Dünyanın 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izlediğini ifade eden Guterres, "Suriye'deki yıkımın boyutunu tam olarak anlamak imkansız ve Suriye halkı bu yüzyılın en büyük suçlarından birine maruz kaldı." ifadelerine yer verdi.