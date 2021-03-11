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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Dünya 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın 10 yıldır 'deki yıkımı ve dökülen kanı izlediğini belirterek, Suriye halkının yüzyılın en büyük suçlarından birine maruz kaldığını söyledi. Guterres, "Yaşanan vahşetin boyutu vicdanları sarsıyor ve Suriye'de sürdürülebilir barış için sorumluların hesap vermesi gerekiyor." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Dünya 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izliyor

'deki iç savaşın 10'uncu yılı dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Guterres, 10 yıl önceki barışçıl gösterilerin şiddetle bastırılmasının ülkeyi korkunç bir savaşa sürüklediğini belirtti.

"YIKIMIN BOYUTUNU TAM OLARAK ANLAMAK İMKANSIZ"

Ülkedeki krizin artık manşetlerde yer almadığına ancak ülkedeki kabusun devam ettiğine dikkati çeken Guterres, "Yüzbinlerce Suriyeli öldü, milyonlarcası yerinden edildi. Sayısı bilinmeyen çok sayıda kişi tutuklu, işkence görüyor kayıp ve yoksulluk içinde yaşıyor." dedi.

Dünyanın 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izlediğini ifade eden Guterres, "Suriye'deki yıkımın boyutunu tam olarak anlamak imkansız ve Suriye halkı bu yüzyılın en büyük suçlarından birine maruz kaldı." ifadelerine yer verdi.

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Guterres, "Yaşanan vahşetin boyutu vicdanları sarsıyor ve Suriye'de sürdürülebilir barış için sorumluların hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

"SURİYE'DE BÜYÜK AÇLIK RİSKİ VAR"

Suriyeli çocuklarının yarısının savaşsız bir gün görmediğini söyleyen Guterres, "Suriyelilerin yaklaşık yüzde 60'ı bu yıl açlık riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyine uzlaşı çağrısı yapan Guterres, Suriye'deki krize siyasi çözüm için anayasa komitesinde somut bir ilerleme ve bunun için de komitedeki rejim temsilcilerinin anayasayı görüşmeye başlaması gerektiğini söyledi.

BM'DEN ÖZELEŞTİRİ

Uluslararası toplum arasındaki görüş ayrılığının da güçlü diplomasi ve diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Başarısızlık, Suriye halkını daha fazla umutsuzluğa mahkum edecek ve buna izin veremeyiz." dedi.

Guterres, başta olmak üzere yaşanan diğer sorunlara çözüm bulunamamasınınsa uluslararası toplumun elindeki mevcut güvenlik mekanizması BM Güvenlik Konseyinin etkili olmamasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

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