James Jeffrey'den ABD'nin açıklamasına tepki: ABD Suriye'de DEAŞ'a karşı onlarla çalışıyor

Gara operasyonu sonrası, Dışişleri'nden gelen kabul edilemez açıklamayı, Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey aptalca buldu. Hatadan dönmeleriniyse, olumlu olarak değerlendirdi. Jeffrey, PKK-YPG'ye gönderilen, TIR'lar dolusu silah da soruldu kendisine. Bakın bahanesi ne oldu.

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Gara operasyonu sonrası, Dışişleri'nden gelen kabul edilemez açıklamayı, Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey aptalca buldu. Hatadan dönmeleriniyse, olumlu olarak değerlendirdi. Jeffrey, PKK-YPG'ye gönderilen, TIR'lar dolusu silah da soruldu kendisine. Bakın bahanesi ne oldu.