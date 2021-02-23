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James Jeffrey'den ABD'nin açıklamasına tepki: ABD Suriye'de DEAŞ'a karşı onlarla çalışıyor
Gara operasyonu sonrası, Dışişleri'nden gelen kabul edilemez açıklamayı, Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey aptalca buldu. Hatadan dönmeleriniyse, olumlu olarak değerlendirdi. Jeffrey, PKK-YPG'ye gönderilen, TIR'lar dolusu silah da soruldu kendisine. Bakın bahanesi ne oldu. Gara operasyonu sonrası, Dışişleri'nden gelen kabul edilemez açıklamayı, Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey aptalca buldu. Hatadan dönmeleriniyse, olumlu olarak değerlendirdi. Jeffrey, PKK-YPG'ye gönderilen, TIR'lar dolusu silah da soruldu kendisine. Bakın bahanesi ne oldu.