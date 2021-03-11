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Brezilya’da amansız takip! Eşini öldüren kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

’da kamyonun motosikletli çifte çarpması sonucu eşi ölen adam, kamyon sürücüsünün kaçmasını önlemek için 32 kilometre boyunca kamyonun kapısında asılı kaldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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'nın eyaletine bağlı 'da bulunan BR-101 otoyolunda geçtiğimiz pazar günü motosikletle seyir halinde olan 49 yaşındaki ve 47 yaşındaki karısı 'ya kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisi ile 'nın karısı hayatını kaybederken, Pereira ise kamyon sürücüsünün kaçmaması için 32 kilometre boyunca kamyonun kapısında asılı kaldı.

Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklette kamyonla beraber yol boyunca sürüklendi.

Pereira, yol boyunca sürücüyü durması için ikna etmeye çalışırken, sürücü kaçmaya devam etti.

Kamyon, şehri sınırları içinde bir tepeye çıkmasıyla yavaşlamaya başladığı sırada diğer sürücüler tarafından durdurulabildi.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, verdiği ifadede 2 gündür uyumadığını ve uyanık kalmak için ilaç aldığını belirtti.

Adı açıklanmayan 36 yaşındaki sürücü, cinayet ve cinayete teşebbüs ile suçlanması bekleniyor.

Ruth Cardoso Belediye Hastanesi'nde tedavi altında olan Pereira'nın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

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