Brezilya’da amansız takip! Eşini öldüren kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Kamyon, Camboriu şehri sınırları içinde bir tepeye çıkmasıyla yavaşlamaya başladığı sırada diğer sürücüler tarafından durdurulabildi.



Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, verdiği ifadede 2 gündür uyumadığını ve uyanık kalmak için ilaç aldığını belirtti.

Adı açıklanmayan 36 yaşındaki sürücü, cinayet ve cinayete teşebbüs ile suçlanması bekleniyor.

Ruth Cardoso Belediye Hastanesi'nde tedavi altında olan Pereira'nın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.