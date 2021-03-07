07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü

Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü

'de, rejiminin kontrolündeki ilinin doğusunda, mayın patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, ülkenin orta kesiminde, Hama ilinin doğusundaki Selemiyye ilçesinin Vadi el-Azip bölgesinde iki mayın patladı.

Haberde, patlama soncu 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Patlamanın gerçekleştiği bölge, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolünde yer alıyor.

Suriyede ABD işgali genişliyor! PKKya drone üssü SURİYE'DE ABD İŞGALİ GENİŞLİYOR! PKK'YA DRONE ÜSSÜ
ABDnin açıklamasına tepki ABD'NİN AÇIKLAMASINA TEPKİ
Suriyede kirli plan! Hedef yine Türkiye SURİYE'DE KİRLİ PLAN! HEDEF YİNE TÜRKİYE
Erdoğan Karakuş: Mesele İran ve Irakta değil... ERDOĞAN KARAKUŞ: MESELE İRAN VE IRAK'TA DEĞİL...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA