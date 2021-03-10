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Son dakika: Irkçı siyasetçi haddini aştı! Canlı yayında skandal: İslam'a hakaret etti

'te göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı Milletvekili , katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret ederek "İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir." dedi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Son dakika: Irkçı siyasetçi haddini aştı! Canlı yayında skandal: İslam'a hakaret etti

Ülkenin devlet televizyonu 'de "Çok kültürlülük" konulu tartışma programına katılan Jomshof, Müslüman ülkelerde yaşayanları "şansız" olarak nitelendirdi ve "Bu ülkelerde doğmak zorunda kalan tüm insanlarla beraber acı çekiyorum. Çünkü İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir." diye konuştu.

SKANDAL AÇIKLAMAYA TEPKİ YAĞIYOR
Eş Başkanı ve Eşitlik Bakanı , Jomshof'un sözlerine Twitter hesabından tepki göstererek bu sözlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Stenevi, "İsveçli demokratlar, İslamofobiyi ve İsveç toplumunun büyük bir kısmına duydukları tiksintileri açığa vuruyor. Dini ne olursa olsun İsveç'te büyüyen çocukların nefretle karşılanmaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"YABANCI DÜŞMANI"
Genel Başkanı de Twitter hesabından, Demokratlar Partisinin yabancı düşmanı, popülist bir parti olduğunu vurguladı.

Lööf, "Kendi İslamofobileriyle uğraşmıyorlar bile. İsveç'te her gün işe ya da okula giden Müslümanlar var. Bunları aşırıcılıkla ya da İslamcılıkla suçlamak doğru değil." şeklinde konuştu.

Linköping Belediyesi Çevre ve Toplum Planlamasından sorumlu Belediye Başkanı da sosyal medya hesabı 'tan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müslüman olarak İslam'ı kabul eden benim. Bu, İsveç Demokratlarının gözünde iğrenç bir insan olduğum anlamına geliyor. Çocuklarımın, akrabalarımın ve arkadaşlarımın iğrenç bir insan olduğu anlamına geliyor. İsveçli Demokratları seçenler, çocuklarımın gözünün içine bakarak iğrenç olduğunu söyleyebilmelisiniz. Yapabilir misiniz?"

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