Son dakika: Irkçı siyasetçi haddini aştı! Canlı yayında skandal: İslam'a hakaret etti

Linköping Belediyesi Çevre ve Toplum Planlamasından sorumlu Belediye Başkanı Muharrem Demirok da sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müslüman olarak İslam'ı kabul eden benim. Bu, İsveç Demokratlarının gözünde iğrenç bir insan olduğum anlamına geliyor. Çocuklarımın, akrabalarımın ve arkadaşlarımın iğrenç bir insan olduğu anlamına geliyor. İsveçli Demokratları seçenler, çocuklarımın gözünün içine bakarak iğrenç olduğunu söyleyebilmelisiniz. Yapabilir misiniz?"

