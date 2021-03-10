Uçağı düşen pilot 36 gün sonra kurtarıldı! Bakın nasıl hayatta kaldı

Sena, "Bu durumdan kurtulmam için beni güçlü tutan tek şey aileme duyduğum sevgi, kardeşlerimi ve ailemi görme arzumdu. Bu hikayeyi özetleyecek olursam, bu bir aşk ve inanç hikayesi" ifadelerini kullandı.

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