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Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Parti lideri Marine Le Pen yine haddini aştı! Küstah sözler: İslam'ı yasaklamak istiyorum

'nın aşırı sağcı lideri Marine , İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sererek haddini aştı. Le Pen, “İslam’ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına savaş açıyorum, İslam’ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli." ifadelerini kullanarak skandala imza attı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Parti lideri Marine Le Pen yine haddini aştı! Küstah sözler: İslam'ı yasaklamak istiyorum

İslam düşmanlığı ile bilinen aşırı sağcı Ulusal Parti lideri skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Katıldığı bir televizyon programında İslamı hedef alan Marine Le Pen, "İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına savaş açıyorum, İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli." diyerek küstahça ifadeler kullandı.

Le Pen, skandal açıklamalarını kendi Twitter hesabından da duyurdu.

KURAN-I KERİM'İ HEDEF ALMIŞTI
Daha önce de başörtünün yakalanması için çağrıda bulunan Le Pen, Kuran-ı Kerim hakkında da salgırgan ifadeler kullanmıştı.

Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989'dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu belirten Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.

Fransada aşırı sağcı Le Penden skandal başörtüsü çağrısı! Yasaklansın FRANSA'DA AŞIRI SAĞCI LE PEN'DEN SKANDAL BAŞÖRTÜSÜ ÇAĞRISI! ''YASAKLANSIN''

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