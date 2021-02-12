İslam düşmanlığı ile bilinen aşırı sağcı Ulusal Parti lideri skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Katıldığı bir televizyon programında İslamı hedef alan Marine Le Pen, "İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına savaş açıyorum, İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli." diyerek küstahça ifadeler kullandı.

Le Pen, skandal açıklamalarını kendi Twitter hesabından da duyurdu.

📹 "Dans l'Education nationale, les professeurs sont souvent abandonnés par une hiérarchie qui ne veut #PasDeVague. Lorsqu'ils viennent se plaindre d'être confrontés à des revendications islamistes, des menaces, ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie." #VALP #Trappes pic.twitter.com/m6y31evktt — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 11, 2021

KURAN-I KERİM'İ HEDEF ALMIŞTI

Daha önce de başörtünün yakalanması için çağrıda bulunan Le Pen, Kuran-ı Kerim hakkında da salgırgan ifadeler kullanmıştı.

Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989'dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu belirten Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.