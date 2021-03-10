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Son dakika: IKBY'den Türkiye'nin tepkisini çeken "pul" skandalı hakkında açıklama

(IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği ve Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını duyurdu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

"YASA VE KANUNLARA GÖRE OLACAKTIR"

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.

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