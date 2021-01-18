Dışişleri Bakanlığından Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu leronimos’un İslam'a yönelik ifadelerine sert yanıt
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos’un bir televizyon kanalına verdiği mülakatta sarf ettiği, İslam dinine ilişkin haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz." denildi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un "İslam'ın din olmadığı" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu" şeklindeki sözleri üzerine, "Barış ve huzurun hakim kılınması için gayret sarf etmesi gereken din adamlarının en önemli vazifesi bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamak olmalıdır." cümleleriyle tepkisini gösterdi.
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un İslam dinine yönelik skandal sözlerine çok sert bir yanıt geldi.
Bakanlık açıklamasında, "Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un bir televizyon kanalına verdiği mülakatta sarf ettiği, İslam dinine ilişkin haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.
(Fotoğrafta Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos)
BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞÖYLE,
KUTSAL DİNİMİZE DİL UZATILMASI ESEF VERİCİ
"Yüce dinimiz İslam, farklı din ve medeniyetlerin birarada yaşamasını temin eden bir hoşgörü anlayışını ve merhameti temel alan bir barış dinidir.
Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir.
NİFAK TOHUMLARI EKMELERİ İBRET VERİCİDİR
Barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmeleri ibret vericidir. Başpiskopos'un toplumu İslam'a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi'nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir.
TALİHSİZ BİR ADIM...
Avrupa'da artan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının müsebbibi de esasen bu tür habis fikirlerdir. İstikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde böyle bir açıklamanın yapılmış olması da ayrıca manidardır ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım mahiyetindedir."
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN DA TEPKİ GELDİ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un "İslam'ın din olmadığı" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu" şeklindeki sözleri üzerine, "Barış ve huzurun hakim kılınması için gayret sarf etmesi gereken din adamlarının en önemli vazifesi bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamak olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan'ın kurtuluş savaşıyla ilgili programdaki sözlerine tepki gösterdi.
Ieronimos'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan iftiralarla dolu mesnetsiz sözlerini şiddetle kınadığını bildiren Erbaş, söz konusu ifadelerin toplumu kışkırtıp insanları İslam'a karşı kin, düşmanlık ve şiddete sevk ettiğini belirtti.
Bir dinin temsilcilerinin barış, birlikte yaşama ve hoşgörü içeren mesajlarla insanları kavga ve çatışmadan uzak, barış içerisinde, insanlık ortak paydasında birlikte yaşamayı teşvik eden bir söylem üretmesi gerekirken üstlendiği misyona yakışmayan açıklamalarda bulunmasının çok talihsiz ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:
"Ayrıca Hristiyan dünyasının bu hastalıklı bakış açısına karşı gelmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Müslümanları ötekileştirmeyi hedefleyen bu tarz söylemler Müslümanlara karşı ırkçı bakış açısını beslemekte, canlarına ve ibadethanelerine saldırılara dönüşmektedir. Barış ve huzurun hakim kılınması için gayret sarf etmesi gereken din adamlarının en önemli vazifesi bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamak olmalıdır."
"İSLAM BARIŞ DİNİDİR"
Erbaş, insanlık tarihinde diğerini ötekileştirmeyen davranış, söylem ve tutumların her zaman değerli olarak kalacağını ve inananların sağduyusunun bu tür söylemlere karşı her zaman galip geleceğini belirterek "İnsanlığa barış̧, huzur, esenlik, merhamet, şefkat, adalet ve fazilet aşılamanın yolu çatışmak değil, birlikte yaşama ahlakını yeniden yaşanır hale getirmekten geçmektedir. İslam medeniyeti her zaman farklı dinlerden, kültürlerden insanların asırlar boyunca bir arada yaşamasına imkan vermiş ve herkese inancına göre yaşama hakkını sağlamış büyük bir medeniyettir. Bu vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyorum ki İslam dini insanlığın ahlak, merhamet, adalet, barış, esenlik gibi ulvi değerlerle buluşmasını amaç edinen bir barış dinidir." ifadelerini kullandı.