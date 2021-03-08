Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor! Türkiye olmadan asla

FRANSIZ KOMUTAN YUNAN FIRKATEYNİNDE

Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatına yanıt vermek isteyen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de müttefiki Fransa ile tehlikeli bir oyuna girişti. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve deniz filosu halihazırda Doğu Akdeniz'de.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve Belçika'nın da yer aldığı Clemenceau 21 tatbikatına Atina'nın Kanaris fırkateyniyle dahil olduğunu duyurdu. Tatbikatla aynı anda Yunan denizaltıları hareket etti, savaş uçakları da havalandı.