Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 10 milyonu geçti
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti. Aşılama planı kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin aşılaması devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirdi.
Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu.
İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.
Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.
Aşılama planı kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin aşılaması devam ediyor.
AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.
60 YAŞ ÜŞTÜ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreci ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Koca, açıklamasında "Bilim kurulumuzun önerileri ile belirlediğimiz plan dahilinde aşılama süreçlerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.
E NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.
1-E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz
2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.