Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 10 milyonu geçti

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

Aşılama planı kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin aşılaması devam ediyor.