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Koronavirüs aşılarının onayı için acele mi edildi? Usulüne uygun yapılmadı iddiası!

istihbaratıyla bağlantılı bazı medya kuruluşlarının ve diğer şirketlerin geliştirdiği aşıların güvenliliğini ve etkinliğini sorgulayan yayınlarla aşılar konusunda dezenformasyon yaptığı iddia edildi. Bu noktada 'nin Pfizer aşısını onaylamak için acele ettiği ve onay sürecini usulünce yapmadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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Koronavirüs aşılarının onayı için acele mi edildi? Usulüne uygun yapılmadı iddiası!

istihbaratıyla bağlantılı bazı yayın mecralarının, ve diğer şirketlerin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güvenilirliğini ve etkinliğini sorgulayan yayınlarla aşılar konusunda dezenformasyon yaptığı öne sürüldü.

GÜVENİLİRLİĞİ VE ETKİNLİĞİ SORGULANIYOR

'ın Dışişleri Bakanlığının Küresel Sorumluluk Merkezi yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Rus istihbaratıyla bağlantılı 4 yayın organı, son dönemde Kovid-19 aşılarının güvenilirliğini ve etkinliğini sorguluyor.

ACELE EDİLDİ

Söz konusu internet sitelerindeki yayınlarda, ABD'nin Pfizer aşısını onaylamak için acele ettiği ve onay sürecini usulünce yapmadığı iddiaları da yer alıyor.

Yetkili, bu sitelerin ABD'de kullanılan aşıların güvenilirliğini sorgularken, 'nın geliştirdiği aşısının da propagandasını yaptığını belirtti.

DEZENFORMASYON SİSTEMİNİN PARÇASI

Söz konusu internet sitelerinin çok büyük kitlelere ulaşmamasına rağmen, buralardaki söylemlerin diğer Rus medyası tarafından kullanıldığına dikkati çeken yetkili, "Bu yayın organlarının, Rus istihbaratı ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu siteler, ABD merkezli değil. Hepsinin hedef kitlesi ve tonu farklı ama hepsi Rus propagandası ve dezenformasyon sisteminin parçası." ifadesini kullandı.

KREMLİN'DEN İDDİALARA RET

Kremlin Sözcüsü ise telefon üzerinden Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu şekilde dezenformasyon yürüttüğü iddialarını reddetti.

Peskov, "Bu çok saçma. Rus özel servislerinin herhangi bir aşıya karşı eleştirilere bir dahli olamaz. Rus Sputnik V aşısına karşı her negatif yayına, Amerikan özel servislerinin bir işi olarak bakarsak deliririz." değerlendirmesinde bulundu.

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