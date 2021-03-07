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Dünyada bir ilk! Sadece Türkiye'de üretilecek | Kovid-19'a karşı 'ASC zerrecik aşısı'

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Giriş: 07.03.2021 20:03
Güncelleme:07.03.2021 20:05
Almanya'da Covid-19 aşısı geliştirerek bizleri gururlandıran iki Türk bilim insanının ardından Türkiye'de de Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören çok önemli bir çalışmaya imzasını atıyor. Dünyada patenti sadece kendisine ait olan bir aşı teknolojisiyle, Covid-19 aşısı üretmeye çalışıyor. Üstelik aşının en büyük özelliği de oda sıcaklığında saklanabiliyor olması... Peki dünyada ilk olacak bu çalışma ne zaman insanlar üzerinde denenecek? İşte yanıtı...

Türk bilim insanı geliştirdiği teknoloji ile dünyada bir ilki başardı...

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Nesrin Özören, kanser tedavisiyle uğraşırken uyguladığı yöntemin koronavirüse karşı da
etkili olduğunu gördü.
Bunun üzerine oda sıcaklığında 30 gün dayanabilen aşı modeli tasarladı, patentini aldı.

Peki bu modelin diğer aşılardan farkı ne?

Dünyada bir ilk olan ve 4 ülkeden patent alınan uygulamanın şimdilerde hayvan deneyleri yapılıyor..

İnsan deneyleri yaz aylarında başlayacak olan aşının 2022 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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