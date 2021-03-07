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ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları Orta Doğu üzerinde...

ABD Silahlı Kuvvetlerine ait, tipi iki stratejik bombardıman uçağının, üzerinde çok uluslu devriye uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada "Bu misyon, bu yıl içinde Orta Doğu'da dördüncü kez bombardıman uçağı kullanılmasıdır." denildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları Orta Doğu üzerinde...

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine ait iki adet B-52H uçağı bugün, ABD'nin, bölgedeki güvenliğe yönelik verdiği taahhüdü bir kez daha vurgulamak için, ABD'nin ortak ve müttefiklerine yönelik saldırganlığı geri püskürtmek adına, Orta Doğu'da çok uluslu bir devriye görevi yapmışlardır." bilgisi paylaşıldı.

CENTCOM'DAN "MİSYON" VURGUSU

Misyon sırasında, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğu bazı "ortak ülkelerin" uçaklarının ve ABD savaş uçaklarının da, bombardıman uçaklarına bazı noktalarda eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri rutin olarak, CENTCOM'un sorumluluk bölgesinin içine, dışına ve çevresine hava aracı ve personel taşımaktadır. Bunun amacı da misyon gerekliliklerini karşılamak, bölgesel ortaklarla eğitim düzenlemek ve stratejik ortaklığın öneminin altını çizmektir." ifadelerine yer verildi.

"4. KEZ.."

Bölgede, geçici uzun menzilli bombardıman uçaklarının görevlendirilmesinin 2015 yılına dayandığı belirtilerek, "Bu misyon, bu yıl içinde Orta Doğu'da dördüncü kez bombardıman uçağı kullanılmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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