07 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama!

ülkesi 'nin en büyük şehirlerinden 'da 4 büyük patlama meydana geldi. Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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Son dakika: Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama!

Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.

Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.

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