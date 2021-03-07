Son dakika: Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama!
Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi. Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
DÜNYA AA
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Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.
Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.