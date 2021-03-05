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Son dakika | Somali'de büyük patlama

'nin başkenti 'da "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Son dakika | Somali'de büyük patlama

Mogadişu'nun Hamar Jajab ilçesindeki "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi.

Görgü şahitleri, bölgeden yoğun dumanın yükseldiğini belirtti.

Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.

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