Son dakika: Hollanda'da koronavirüs test merkezi yakınında şiddetli patlama
Son dakika haberine göre… Hollanda’da koronavirüs test merkezi yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaşanan olayda koronavirüs test merkezinin camları kırıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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Son dakika haberi… Reuters'ın haberine göre Hollanda'da koronavirüs merkezi yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.
HİZMETE AÇILACAK
Gelen son dakika bilgilerine göre koronavirüs test merkezinin, Amsterdam'ın kuzey bölgesinde bulunan Bovenkarspel kasabasında olduğu bildirildi. Söz konusu test merkezinin, bugün öğle saatlerinde hizmete açılması bekleniyordu.
PATLAMA NEDENİ BİLİNMİYOR
Hollanda polisinden gelen açıklamaya göre şiddetli patlama nedeniyle koronavirüs test merkezinin camları patlarken, olay sırasında yaralanma meydana gelmedi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.