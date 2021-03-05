Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 2,5 milyonu geçti! İşte ülke ülke güncellenen liste

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1928 artarak 520 bin 387'ye çıktı.Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 67 bin 265 artarak 28 milyon 828 bin 292'ye çıktı. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1928 artarak 520 bin 387'ye ulaştı.