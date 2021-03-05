Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 2,5 milyonu geçti! İşte ülke ülke güncellenen liste
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları ve virüse bağlı vefatlar artmaya devam ederken en fazla can kaybı ABD'de yaşandı. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son son 24 saatte 1928 artarak 520 bin 387'ye çıktı.Peki dünya genelinde hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte o liste...
Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken, can kaybı sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu geçti. En çok can kaybı ABD'de yaşanırken, bu ülkeyi Brezilya ve Meksika takip etti. İşte ülke ülke vefat sayıları...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1928 artarak 520 bin 387'ye çıktı.Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 67 bin 265 artarak 28 milyon 828 bin 292'ye çıktı. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1928 artarak 520 bin 387'ye ulaştı.
ABD 533,671
BREZİLYA 261,188
MEKSİKA 188,866
HİNDİSTAN 157,672
İNGİLTERE 124,025
İTALYA 98,974
RUSYA 88,285
FRANSA 87,835
ALMANYA 72,094