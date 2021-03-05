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Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 2,5 milyonu geçti! İşte ülke ülke güncellenen liste

genelinde sayıları ve virüse bağlı vefatlar artmaya devam ederken en fazla can kaybı 'de yaşandı. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son son 24 saatte 1928 artarak 520 bin 387'ye çıktı.Peki dünya genelinde hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte o liste...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 2,5 milyonu geçti! İşte ülke ülke güncellenen liste

genelinde yayılmaya devam ederken, can kaybı sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu geçti. En çok can kaybı 'de yaşanırken, bu ülkeyi ve takip etti. İşte ülke ülke vefat sayıları...

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1928 artarak 520 bin 387'ye çıktı.Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 67 bin 265 artarak 28 milyon 828 bin 292'ye çıktı. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1928 artarak 520 bin 387'ye ulaştı.

ABD 533,671

BREZİLYA 261,188

MEKSİKA 188,866

HİNDİSTAN 157,672

İNGİLTERE 124,025

İTALYA 98,974

RUSYA 88,285

FRANSA 87,835

ALMANYA 72,094

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