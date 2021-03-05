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Dışişleri Bakanlığından Somali'deki patlamada vefat edenler için taziye

Dışişleri Bakanlığınca 'nin başkenti 'da bomba yüklü aracın patlaması sonucu vefat edenler için taziye mesajı yayınlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Bu üzücü haber sonrası Dışişleri Bakanlığından bir mesaj yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle;

"Mogadişu limanı yakınlarında bir restoranda bugün (5 Mart) akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında aralarında Somali güvenlik güçlerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

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Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

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