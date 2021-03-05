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Son dakika: İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı

Son dakika haberleri... ’da korona virüs salgınında son 24 saatte 24 bin 36 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 23 bin 129’a ulaştı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Son dakika: İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı

İtalya'da korona virüs salgınında vaka sayıları 3 milyonu aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 378 bin 463 korona virüs testi yapıldığı ve 24 bin 36 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 23 bin 129'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 297 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 271'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 682 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 456 bin 470'e yükseldiğini aktardı.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 50 kişi artarak 2 bin 525 oldu.

7 HAFTA SONRA İLK KEZ...
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 değerlendirme toplantısında yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 bulaşma endeksi Rt sayısının son bir hafta içinde 0.99'dan 1.06'ya yükseldiği kaydedildi. Bakanlık, ülkedeki Rt sayısının 7 haftadır 1 değerinin altında seyrettiğine dikkat çekti.



Değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren İtalya'nın Campania bölgesinin kırmızı, Lombardia bölgesinin ise sıkılaştırılmış turuncu risk bölgesi olarak belirlenmesine karar verildi.

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