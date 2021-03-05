05 Mart 2021, Cuma
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Japonya'dan korkutan haber! Koronavirüs varyantı...

Son dakika haberine göre; 'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. 'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Japonya'dan korkutan haber! Koronavirüs varyantı...

Buna göre Kovid-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait ülke geneli vaka sayısı 234 oldu.

Japonya'nın 19 eyaletinde Kovid-19 varyantının saptandığı ve sıralamaya göre Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandığı bildirildi.

Üç varyant arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu kaydedildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla varyant vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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