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Son dakika | Yunanistan'da büyük deprem | 2021 son depremler

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) merkezli 6 büyüklüğünde bir kaydetti. AFAD tarafından EMSC'ye dayandırılarak verilen bilgiye göre saat 21.38 sıralarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yunanistan merkezli dün de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Son dakika | Yunanistan'da büyük deprem | 2021 son depremler

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) merkezli 6 büyüklüğünde bir kaydetti.

AFAD tarafından EMSC'ye dayandırılarak verilen bilgiye göre saat 21.38 sıralarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Yunanistan merkezli dün de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

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