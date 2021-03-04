Son dakika | Yunanistan'da büyük deprem | 2021 son depremler
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan merkezli 6 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. AFAD tarafından EMSC'ye dayandırılarak verilen bilgiye göre saat 21.38 sıralarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yunanistan Larisa merkezli dün de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.
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2021 SON DEPREMLER
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan merkezli 6 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
AFAD tarafından EMSC'ye dayandırılarak verilen bilgiye göre saat 21.38 sıralarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Yunanistan Larisa merkezli dün de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.
2021 SON DEPREMLER
2021 SON DEPREMLER