Son dakika | Yunanistan'da büyük deprem | 2021 son depremler

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan merkezli 6 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

AFAD tarafından EMSC'ye dayandırılarak verilen bilgiye göre saat 21.38 sıralarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Yunanistan Larisa merkezli dün de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.