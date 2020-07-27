27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Irak'taki ABD askerlerinin olduğu üsse roketli saldırı

DEAŞ'la mücadele için ABD önderliğinde kurulan koalisyon güçlerinin 'taki üssüne düzenlendi. ABD askerlerinin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi atıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Irak'taki ABD askerlerinin olduğu üsse roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde koalisyon güçlerinin yer aldığı askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi düştü. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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