Irak'taki ABD askerlerinin olduğu üsse roketli saldırı
DEAŞ'la mücadele için ABD önderliğinde kurulan koalisyon güçlerinin Irak'taki üssüne roketli saldırı düzenlendi. ABD askerlerinin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi atıldı.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde koalisyon güçlerinin yer aldığı askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.
Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi düştü. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.