Korkutan araştırma! Brezilya mutasyonu korona olan kişilere yeniden bulaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri beş eyalette altı vaka kaydetti; Alaska, Florida, Maryland, Minnesota ve Oklahoma.



Uzmanlar, P1 salgınları ve yeniden enfeksiyon risklerini azaltmak için, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak zorunda olduğumuzun yine altını çiziyor.

Brezilya'da P1'in izini süren virolog Nuno Faria ve ekibi, Amazon'unda iki milyonluk bir şehir olan Manaus'un varyanttan sert bir şekilde etkilendiğini belirtti.