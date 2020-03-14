Son dakika: Irak'ta ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı

Gelen son dakika haberine göre... Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

İLK SALDIRI ÇARŞAMBA GÜNÜ OLDU

Geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlenmişti. Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirilmişti.

KATYUŞA FÜZESİ ATILMIŞTI

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı. Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi. Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti. Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.