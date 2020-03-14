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Son dakika: Irak'ta ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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IRAK'TA ABD ASKERLERİNİN OLDUĞU ÜSSE SALDIRI

Gelen son dakika haberine göre... 'ta askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

'ın başkenti Bağdat'ta askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

İLK SALDIRI ÇARŞAMBA GÜNÜ OLDU

Geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlenmişti. Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füzeli saldırı! IRAK'TA ABD'Lİ ASKERLERİN BULUNDUĞU ÜSSE FÜZELİ SALDIRI!

KATYUŞA FÜZESİ ATILMIŞTI

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı. Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi. Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti. Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füzeli saldırı! IRAK'TA ABD'Lİ ASKERLERİN BULUNDUĞU ÜSSE FÜZELİ SALDIRI!

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