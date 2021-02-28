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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan flaş adım

Darbe ile yüzleşen Başbakanı , 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Başbakanı askeri darbe girişimine karşı destekçilerine 1 Mart'ta toplanma çağrısı yaptı.

Paşinyan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı 'ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı.

Paşinyan, açıklamasında 1 Mart akşamı 18.30'da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek, tüm destekçilerini mitinge davet etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine ve hükümete karşı ordunun darbe girişiminde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen 'a göndermişti.

Dün Sarkisyan'ın gönderdiği kararnameyi reddetmesi üzerine Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması talebini tekrarladığını açıklamıştı.

Dağlık Karabağ'da ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti.

Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını 'na davet etmişti.

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