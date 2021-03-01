01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan flaş adım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan flaş adım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2021 00:20
Güncelleme:01.03.2021 00:36
Darbe ile yüzleşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan askeri darbe girişimine karşı destekçilerine 1 Mart'ta toplanma çağrısı yaptı.

Paşinyan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı.

KAYDET VE DEVAM ET

Paşinyan, açıklamasında 1 Mart akşamı 18.30'da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek, tüm destekçilerini mitinge davet etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine ve hükümete karşı ordunun darbe girişiminde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a göndermişti.

Dün Sarkisyan'ın gönderdiği kararnameyi reddetmesi üzerine Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması talebini tekrarladığını açıklamıştı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti.

Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Paşinyan’dan flaş adım
Paşinyan’dan flaş adım
İsrail'den Şam'a saldırı
İsrail'den Şam'a saldırı
Mahkemede uyuyan hakime şok
Mahkemede uyuyan hakime şok
Büyüledi! İşte dünyadan manzaralar
Büyüledi! İşte dünyadan manzaralar
J&J aşısına acil kullanım onayı
J&J aşısına acil kullanım onayı
Avni Yıldırım Meksikalı rakibine kaybetti
Avni Yıldırım Meksikalı rakibine kaybetti
Joe Biden Erdoğan'ı devirmek istiyor!
Joe Biden Erdoğan'ı devirmek istiyor!
Ermenistan'da kaos büyüyor! Sarkisyan'dan Paşinyan'a veto
Ermenistan'da kaos büyüyor! Sarkisyan'dan Paşinyan'a veto
Onların umudu bu atölyede!
Onların umudu bu atölyede!
ABD işgali genişliyor! PKK'ya drone üssü
ABD işgali genişliyor! PKK'ya drone üssü
Orta Doğu’da güç savaşları! Kan ve acı adresi Körfez Savaşı
Orta Doğu’da güç savaşları! Kan ve acı adresi Körfez Savaşı
Tepkiler büyüyor! Yaptırım talebi
Tepkiler büyüyor! Yaptırım talebi
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ