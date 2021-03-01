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Haberler Dünya Haberleri Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

rejimi, 'in, 'nin başkenti 'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra 'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrailden Şama saldırı İSRAİL'DEN ŞAM'A SALDIRI

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